Большереченский р-н, 6 мая 2021, 15:26 — REGNUM В Большереченском районе Омской области 6 мая произошёл пожар в деревне Каракуль. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 13:15 по местному времени. От МЧС в тушении принимают участие шесть человек, три единицы техники.
Сколько именно домов загорелось, в облглавке МЧС ИА REGNUM не сообщили, информация уточняется. Однако, как передают местные СМИ, пока известно как минимум о двух сгоревших домах.
Жителей региона призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Омска 6 мая жалуются на смог и запах гари в городе. Вероятно, это запах гари от происходящих пожаров. Ситуацию усугубляет порывистый ветер.
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