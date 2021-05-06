Большереченский р-н, , 15:26 — REGNUM В Большереченском районе Омской области 6 мая произошёл пожар в деревне Каракуль. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13:15 по местному времени. От МЧС в тушении принимают участие шесть человек, три единицы техники.

Сколько именно домов загорелось, в облглавке МЧС ИА REGNUM не сообщили, информация уточняется. Однако, как передают местные СМИ, пока известно как минимум о двух сгоревших домах.

Жителей региона призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омска 6 мая жалуются на смог и запах гари в городе. Вероятно, это запах гари от происходящих пожаров. Ситуацию усугубляет порывистый ветер.

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