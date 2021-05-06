Москва, , 15:25 — REGNUM На сегодняшний день в России от COVID-19 полностью привиты почти 9,5 млн человек. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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«На сегодняшний день вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом, и 9,4 миллиона человек — вторым комплектом, то есть полностью», — сказала Голикова.

При этом, по её словам, в начале майских праздников темпы вакцинации в стране несколько снизились.

Ранее в Минздраве РФ пообещали на регулярной основе публиковать данные по привитым от COVID-19 жителям России.