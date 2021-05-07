Чебоксары, 7 мая 2021, 06:31 — REGNUM В Чувашии завершается подготовка к празднованию Дня Победы, который традиционно начинается с возложения цветов и памятного мероприятия у Вечного огня. В этом году первыми цветы к монументу Славы возложили сотрудники правоохранительных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возложение цветов у Вечного огня
Возложение цветов у Вечного огня
Chuvashia.sledcom.ru

Сотрудники следственного управления СКР по Чувашии совместно с представителями республиканской прокуратуры провели торжественное мероприятие в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Руководством ведомств были возложены цветы к стенду славы в фойе надзорного ведомства, где выбиты имена 143-х работников прокуратуры Чувашии — участников Великой Отечественной войны.

Затем правоохранители проследовали в Парк Победы, где возложили цветы к монументу Воинской славы у Вечного огня.

«Подвиг героев, прошедших суровые военные испытания и победивших нацизм ради мира и свободы, навсегда останется в памяти людей и будет отзываться теплом и благодарностью в наших сердцах», — говорят в следственном комитете СКР по Чувашии, поздравляя ветеранов с наступающим праздником Победы.
У стенда славы в фойе надзорного ведомства
У стенда славы в фойе надзорного ведомства
Chuvashia.sledcom.ru

Отметим, что ранее руководитель Ядринского межрайонного следственного отдела СУ СКР Андрей Иванов навестил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Федоровича Темнова. Он в 17 лет был призван на фронт в 1943 году, воевал в Белоруссии. Из-за полученных ранений не смог дойти до Берлина: после взрыва его придавило полуметровым слоем земли. После ранения был направлен в госпиталь в Польшу город Познань, где выжить ему удалось благодаря медсестре-полячке, которая для его спасения отдала свою кровь. После войны ветеран пытался найти её, но поиски оказались тщетными.

Руководитель Ядринского межрайонного следственного отдела навестил ветерана Алексея Федоровича Темнова
Руководитель Ядринского межрайонного следственного отдела навестил ветерана Алексея Федоровича Темнова
Chuvashia.sledcom.ru

У ветерана много медалей за боевые заслуги, но самая значимая для него военная награда — «Орден славы», который должны были вручить ему в 1944 году, однако разыскала награда героя только в 1972 году.