Чебоксары, 7 мая, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Чувашии завершается подготовка к празднованию Дня Победы, который традиционно начинается с возложения цветов и памятного мероприятия у Вечного огня. В этом году первыми цветы к монументу Славы возложили сотрудники правоохранительных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvashia.sledcom.ru Возложение цветов у Вечного огня

Сотрудники следственного управления СКР по Чувашии совместно с представителями республиканской прокуратуры провели торжественное мероприятие в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Руководством ведомств были возложены цветы к стенду славы в фойе надзорного ведомства, где выбиты имена 143-х работников прокуратуры Чувашии — участников Великой Отечественной войны.

Затем правоохранители проследовали в Парк Победы, где возложили цветы к монументу Воинской славы у Вечного огня.

«Подвиг героев, прошедших суровые военные испытания и победивших нацизм ради мира и свободы, навсегда останется в памяти людей и будет отзываться теплом и благодарностью в наших сердцах», — говорят в следственном комитете СКР по Чувашии, поздравляя ветеранов с наступающим праздником Победы.

Chuvashia.sledcom.ru У стенда славы в фойе надзорного ведомства

Отметим, что ранее руководитель Ядринского межрайонного следственного отдела СУ СКР Андрей Иванов навестил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Федоровича Темнова. Он в 17 лет был призван на фронт в 1943 году, воевал в Белоруссии. Из-за полученных ранений не смог дойти до Берлина: после взрыва его придавило полуметровым слоем земли. После ранения был направлен в госпиталь в Польшу город Познань, где выжить ему удалось благодаря медсестре-полячке, которая для его спасения отдала свою кровь. После войны ветеран пытался найти её, но поиски оказались тщетными.

Chuvashia.sledcom.ru Руководитель Ядринского межрайонного следственного отдела навестил ветерана Алексея Федоровича Темнова

У ветерана много медалей за боевые заслуги, но самая значимая для него военная награда — «Орден славы», который должны были вручить ему в 1944 году, однако разыскала награда героя только в 1972 году.