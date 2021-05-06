Ташкент, , 15:24 — REGNUM Массовые мероприятия ко Дню Победы запретила проводить комиссия Узбекистана по предотвращению проникновения и распространения коронавируса, сообщает 6 мая издание «Подробно.uz».

Вместе с тем в республике пройдут мероприятия, утвержденные постановлением президента. Отмечается, что в Узбекистане и других странах наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом.

Массовые мероприятия 9 мая будут проходить только в рамках специальной программы, утвержденной главой государства 20 апреля 2021 года с соблюдением всех карантинных требований. Соблюдение запрета будут контролировать правоохранительные органы.

Ранее в хокимияте (администрации) Ташкента заявили о том, что не согласовали акцию «Бессмертный полк» из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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