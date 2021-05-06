Москва, , 15:22 — REGNUM Наибольший по России прирост числа новых случаев заражения коронавирусом приходится на Москву и Санкт-Петербург. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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«Наибольший прирост новых случаев заболеваемости, 37%, приходится на Москву и Санкт-Петербург. Но это ожидаемо, мы, соответственно, это предполагали», — сказала Голикова.

При этом, по её словам, в двух крупнейших российских городах «держат достаточно высокий уровень тестирования и выявляют новые случаи заболевания».