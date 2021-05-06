Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА, играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил соглашение со своим шведским нападающим Мальте Стрёмваллем. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Уточняется, что соглашение с 26-летним хоккеистом из Швеции заключено на двухлетний срок — до 30 апреля 2023 года.

Отметим, Мальте Стрёмвалль перешел в состав СКА из команды «Сочи» по ходу завершившегося сезона КХЛ и в 21 матче за санкт-петербургскую команду сумел набрать девять (восемь шайб + результативная передача) очков в регулярном чемпионате и еще 3 (шайба + два голевых паса) очка в десяти матчах плей-офф Кубка Гагарина.