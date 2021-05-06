Москва, , 15:19 — REGNUM Исследования показали, что четвёртая российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» эффективна против всех новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

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«Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — говористя в сообщении.

Отмечается также, что серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано. Помимо этого, данная вакцина не требует специальных условий для хранения и логистики, а также обладает доступной ценой на сумму менее 10 долларов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что приоритетом для вакцинации внутри России останется «Спутник V», а «Спутник Лайт» будет предназначен для экспорта за границу.