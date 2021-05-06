Баткен, Киргизия, , 15:18 — REGNUM В киргизском городе Баткене прошло заседание правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы во главе с председателями госкомитетов нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым и Таджикистана Саймумином Ятимовым. Об этом сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе кабинета министров Киргизии.

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Участники встречи выразили сожаления по поводу вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе 29 апреля 2021 года, выразили соболезнование родным и близким погибших, и заявили о необходимости не допускать подобных ситуаций в будущем.

Делегаты договорились использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года для описания проектной линии границы между Киргизией и Таджикистаном на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141.

Топографическим группам поручили провести проектные работы на этих участках в срок до 9 мая. А на остальных неописанных участках границы приступить к описанию не позднее 17 мая 2021 года.

Также они договорились, что Киргизия и Таджикистан совместно построят, а затем таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу «Ходжаи Аъло — Ворух» в объезд по восточней стороне населённого пункта Капчыгай. Статус этой автотрассы будет определяться отдельным государственным соглашением.

Представители властей Киргизии и Таджикистана согласились после завершения строительства этой дороги приступить к проектному описанию линии прохождения киргизско-таджикской границы на участке Ворух.

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