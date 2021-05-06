Новосибирск, , 15:17 — REGNUM В Новосибирске накануне, 5 мая, зарегистрировано 19 пожаров сухой травы и мусора общей площадью 8795 кв. метров. Об этом сообщили в мэрии города.

Тушение природного пожара 54.mchs.gov.ru

С начала пожароопасного сезона на территории города из-за поджога сухой травы и мусора зарегистрировано 255 пожаров — на общей площади 37,3 га. Один человек получил травмы.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Новосибирска введён с 28 апреля. В период действия режима категорически запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор и проводить пожароопасные работы.