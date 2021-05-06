Калуга, 6 мая, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В преддверии всенародного праздника Дня Победы в Калуге запущена памятная акция «#АвтоГерой», которая подразумевает размещение фотографии ветерана Великой Отечественной войны на торпедо автомобиля. Инициатором акции выступила городская средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную группу школы в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот страницы группы «СОШ №45 им. Г.К. Жукова» г. Калуги» в В Калуге запущена акция «#АвтоГерой», которая подразумевает размещение фотографии ветерана на торпеду автомобиля.

Директор школы Антон Ковалев предложил педагогам, выпускникам и родителям учащихся принять участие в патриотическом челлендже. Необходимо поместить портрет своего ветерана на торпедо автомобиля, сфотографировать композицию и выложить её в соцсети с хэштегом #АвтоГерой 45 . Важное условие: фотография героя не должна мешать управлению автомобиля.

«9 Мая — святой для каждого из нас день. День памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками», — говориться в сообщении социальной сети.