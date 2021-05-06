Минск, , 15:12 — REGNUM Белорусские ветераны не получат традиционных выплат к 9 мая — таковых «в этом году не предусмотрено». Об этом 6 мая на пресс-конференции в Минске заявила официальный представитель министерства труда и социальной защиты Белоруссии.

Пресс-конференция на тему «Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой отечественной войны» прошла с участием немногочисленных журналистов и чиновников.

После выступлений представитель государственного «Белпрессцентра» предложил находящимся в зале представителям СМИ задать вопросы, однако никто не пожелал этого сделать.

Минтруда проинформировало, что по состоянию на 1 апреля в Белоруссии осталось всего лишь3337 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе — 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла и 317 блокадников Ленинграда.

МВД предупредило о жёсткой и резкой реакции на любые проявления (по их мнению) нарушения общественного порядка.

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