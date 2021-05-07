Ульяновск, , 10:33 — REGNUM В Ульяновской области продолжением акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, станет закладка «Аллеи Героев». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

В преддверии Дня Победы в Ульяновской области прошла акция «Сад памяти», в ходе которой в память о погибших земляках в лесничествах посажено 88 тыс. сеянцев на площади 14 га.

В ведомстве отмечают, что продолжением проекта станет мероприятие в Ульяновске, который прошлом году указом президента России Владимира Путина получил статус «Города трудовой доблести». 8 мая на территории государственного технического университета запланирована закладка «Аллеи Героев», которая будет состоять из 158 дубов в честь Героев Советского Союза — жителей Ульяновской области.

Всего по итогам акции в Ульяновской области будет посажено более 125,6 тыс. деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, международная акция «Сад памяти» проходит во второй раз, в этом году она посвящена 80-летия с начала Великой Отечественной войны, затронув и «Города трудовой доблести».

Напомним, в Ульяновске к празднику 9 Мая разбивают цветники и устанавливают праздничные композиции. Местные власти рассчитывают, что ко Дню Победы расцветут более 100 тыс. тюльпанов, которые посадили прошлой осенью.

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