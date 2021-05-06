Москва, , 15:11 — REGNUM В России официально зарегистрирована новая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

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«Министерство здравоохранения РФ, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эффективность зарегистрированного препарата на стадии исследований составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации: «Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов».

Отмечается также, что расчёт эффективности был проведён на основе данных жителей страны, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года: «Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации».