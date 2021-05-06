Бишкек, , 15:11 — REGNUM Не позднее 20 мая из России в Киргизию доставят вторую партию противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом заявила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапызова, передает госагентство «Кабар».

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По ее словам, эта партия включает в себя 60 тысяч доз российского препарата, из которых 5 тысяч доз Россия предоставит в качестве гуманитарной помощи, а остальные 55 тысяч доз вакцины Киргизия купит.

Напомним, что первую партию российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в количестве 20 тысяч доз привезли в столицу Киргизии 22 апреля 2021 года. Ранее республика также получила 150 тысяч доз китайской вакцины «Sinopharm».