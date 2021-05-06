Салехард, , 15:10 — REGNUM Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого округа продает семь служебных автомобилей — пять ГАЗ «Волга» и два автомобиля УАЗ. Информация о проведении электронного аукциона размещена на официальном сайте органов власти ЯНАО.

Все автомобили находятся в неудовлетворительном состоянии. Кузова с царапинами, сколами, поврежденными пластиковыми частями, кое-где отсутствуют радиатор, части салона, сломан замок дверки водителя. Самый дешёвый автомобиль «Волга» 2006 года выпуска можно приобрести за 65 тыс. рублей, дорогой — УАЗ 2004 года — предлагается за 165 тыс. рублей.

Аукцион по продаже подержанных автомобилей правительства ЯНАО назначен на 15 июня 2021 года на электронной платформе «Сбербанк-АСТ».