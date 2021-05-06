Бишкек, , 15:09 — REGNUM Распространяемое в некоторых СМИ и соцсетях видео, на котором председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приносит извинения делегации Таджикистана, является подделкой. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 6 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В ведомстве отмечают, что этот фейковый видеоматериал смонтирован, и создан для того, чтобы дискредитировать главу киргизстанских спецслужб.

Напомним, что 1 мая 2021 года в киргизском городе Баткене состоялось заседание правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы во главе с председателями госкомитетов нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым и Таджикистана Саймумином Ятимовым.

Стороны договорились отвести от границы все военные подразделения и военную технику, вернув их на места постоянной дислокации, а также поручили топографическим группам приступить к описанию спорных участков границы.