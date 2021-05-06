Минск, , 15:08 — REGNUM Отказав белоруской общественности в праве 9 мая бесплатно провести шествие «Бессмертного полка» в память о погибших в Великой Отечественной войне, чиновники постсоветской республики разрешили провести церемонию возложения цветов к Вечному огню на площади Победы в городе-герое Минске. Цветы можно возложить бесплатно, но только после окончания официальных церемоний.

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Мингорисполком разъяснил организаторам запрещённого шествия «Бессмертного полка», что собрать своих сторонников в День Победы смогут только зарегистрированные общественные организации. Местом сбора согласована небольшая площадка около площади у дома-музея I съезда РСДРП.

После 13.00, когда площадь Победы покинет Александр Лукашенко со своей охраной, гражданам Белоруссии будет позволено пройти около ста метров от дома-музея до Вечного огня. При проведении церемонии разрешено использовать только ту символику, которая прошла государственную регистрацию.

Участники церемонии возложения цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны освобождены от специальных «сборов» — фактически дополнительного налога на проведение массовых мероприятий. При проведении шествия, митинга или пикета потребовалось бы дополнительно оплатить «услуги» милиции, Скорой помощи и коммунальных служб, финансирование которых осуществляется из республиканского и местных бюджетов.

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Организаторами запрещённого шествия «Бессмертного полка» 9 мая в городе-герое Минске выступили белорусские организации «Отечество», «За Демократию Социальный Прогресс и Справедливость», РОО «Республиканское и общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», а также оргкомитет незарегистрированной общественной организации «Бессмертный полк». Получив отказ из Мингорисполкома, они выступили заявителями и организаторами церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы.

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По словам представителей этих НГО, заплатить несколько тысяч долларов (в эквиваленте) за организацию шествия они не могут, и никто финансовой помощи им в этом не оказал. Они также отметили, что церемония возложения цветов фактически будет напоминать тот же формат участия «Бессмертного полка» в праздновании Дня победы, что и в 2019 году.

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