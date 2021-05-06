Москва, , 15:06 — REGNUM В России готова к регистрации четвёртая отечественная вакцина от COVID-19 — «Спутник Лайт». Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Знаю, что готова к регистрации ещё одна наша вакцина — «Спутник Лайт», — сказал Путин.

Он попросил Голикову «прокомментировать и объяснить, что это такое».