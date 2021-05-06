Ташкент, , 15:05 — REGNUM Хокимият (администрация) Ташкенте не давала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», о чем ранее сообщили узбекистанские СМИ. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе администрации Ташкента.

В хокимияте напомнили, что перенаправили обращение организаторов акции в правоохранительные органы с пометкой «Ўрнатилган тартибда кўриб чиқилсин» («Рассмотреть в установленном порядке»).

В администрации Ташкента сообщили, что организаторы неверно перевели указания: «принять к исполнению в установленном порядке», что привело к недопониманию.

Отмечается, что ни один орган государственной власти не давал разрешение на проведении «Бессмертного полка», что связано с обострением эпидемиологической ситуации.

В кохимияте добавили, что с 1 мая запрещено проводить массовые мероприятия. Вместе с тем в Ташкенте пройдут официальные мероприятия.

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