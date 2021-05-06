Москва, , 15:06 — REGNUM Международная федерация шахмат (FIDE) не планирует менять сроки проведения матча за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Норвегии Магнусом Карлсеном. Об этом 6 мая рассказал журналистам президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

«Она (подготовка к матчу за шахматную корону) уже началась, конечно. Заключен контракт, мы уже смотрели площадки, работаем с компаниями, которые будут заниматься медиасопровождением», — сказал он.

Также глава FIDE добавил, что в настоящее время федерация работает с дополнительными партнерами по поводу спонсорства и уточнил, что сами шахматисты уже начали подготовку к матчу.

«Как только определился кандидат, как только Ян победил в кандидатском турнире, подготовка уже вышла на действительно самую решающую стадию. Мы не собираемся сдвигать сроки (проведения матча за шахматную корону). Этот матч будет великим событием в истории шахмат», — подчеркнул Дворкович.

Отметим, матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдет в период с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.