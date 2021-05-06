Москва, , 15:04 — REGNUM В ряде регионов объёмы тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19 снизились. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Идёт тестирование, вакцинация. Но, как видно из информации, которая поступает, к сожалению, есть то, над чем нужно подумать, а именно над тем, что как раз объёмы тестирования в некоторых регионах снизились — так же, как и темпы вакцинации», — сказал Путин.

Он попросил Голикову высказаться «по поводу того, что в целом происходит в России в области борьбы с коронавирусом».