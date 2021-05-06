Киев, , 15:05 — REGNUM Встреча «нормандской четвёрки» на уровне советников лидеров стран-участниц может состояться в мае 2021 года. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 6 мая в комментарии «Интерфакс-Украина».

"Встреча политических советников нормандской четвёрки пройдёт на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты», — сказал он.

Ермак добавил, что встреча может состояться не одна и не только в видеоформате.

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Напомним, ранее глава офиса президента Украины назвал США «партнёрами», которые поддерживают предоставление Украине плана действий касательно членства (ПДЧ) в НАТО.

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