Москва, , 15:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает оправданным решение о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая, поскольку число выявленных случаев заражения коронавирусом снижается. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

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«В целом, насколько я вижу, решение оказалось оправданным. У нас продолжается снижение заболеваемости», — сказал Путин.

По его словам, количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается.