Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В лесничествах Ульяновской области завершилась акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

В регионе завершились посадки лесных культур в рамках весенних лесовосстановительных работ. В том числе в апреле мероприятия проходили под эгидой международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В Ульяновской области в ней приняли участие все 19 лесничеств — всего посажено 88 тыс. сеянцев на площади 14 га. В министерстве отмечают, что для посадок были выбраны территории, прилегающие к обелискам славы, и участки в парковых зонах, которые привязаны к исторически важным датам и именам.

Как сообщало ИА REGNUM, международная акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020 году. Её цель — создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. К проекту присоединились все регионы, в первый год в нём приняли участие 300 тыс. жителей. 18 марта 2021 года акция стартовала во второй раз, затронув на этот раз и «Города трудовой доблести», в число которых в прошлом году вошёл Ульяновск.