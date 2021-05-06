Кызыл, , 15:00 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 26 апреля по 4 мая овощи продолжили бить рекорды по росту цен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, лидером снова стали огурцы, подорожавшие почти на 10,83 рубля — до 188,90 рубля за 1 кг.

Цены на морковь и капусту выросли на 2,65 и 1,31 рубля соответственно, достигнув 57,60 и 30,17 рубля за кг.

Цены на некоторые виды крупы, тем временем, несколько снизились. По ситуации на 4 мая 1 кг риса в регионе стоит 80,85 рубля (-1,11 рубля), пшена — 57,99 (-0,44 рубля). Полукопчёная колбаса подешевела на 1,06 рубля и стоит теперь 442,70 рубля.

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