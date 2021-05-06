Челябинск, , 15:00 — REGNUM В Челябинской области прорабатываются организационные вопросы, касающиеся установки мемориала погибшему 13-летнему юнармейцу Дмитрию Новосёлову. Об этом сообщает областное управление СКР.

Работа по установке мемориала налажена между Следственным комитетом и администрацией региона. С отцом подростка и одним из первых замгубернаторов области проведены встречи. Уже решён вопрос о финансировании строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосёлов погиб 24 мая 2019 года, спасая двоих тонувших десятилетних мальчиков. Посмертно его наградили медалью «За спасение погибавших» и медалью СКР «Доблесть и отвага».