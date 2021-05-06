Москва, , 14:59 — REGNUM Культурные площадки Москвы подготовили специальную программу ко Дню Победы. Об этом 6 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках празднования жители и гости города смогут послушать лекции, посмотреть спектакли, посвященные Великой Отечественной войне в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры. С 6 по 10 мая ими будет организовано свыше 200 мероприятий, как в очном, так и в онлайн формате.

«Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную программу в честь Дня Победы. Планируется больше 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли, концерты. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 175 организаций отмечены международным знаком Safe Travels