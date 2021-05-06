Оренбург, , 14:50 — REGNUM В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве общественной территории. Об этом сообщает областное управление СКР.

Поводом стали материалы из прокуратуры Пономарёвского района. В октябре 2018-го — октябре 2019 года по муниципальному контракту одно из ООО занималось благоустройством парка Победы в селе Пономарёвка. И следователи посчитали, что руководство фирмы якобы завысило количество, стоимость и объём выполненных работ.

Сейчас следователи изучают хозяйственную деятельность этой организации. Выясняются обстоятельства совершения преступления.