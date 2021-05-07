Ульяновск, , 09:59 — REGNUM В Ульяновске к празднику 9 Мая разбивают цветники и устанавливают праздничные композиции. Об этом сообщает администрация областного центра.

В мэрии заявляют, что «к празднованию Дня Победы в городе расцветут более 100 тыс. тюльпанов». Это 12 сортов тюльпанов, которые высадили осенью 2020 года.

В настоящее время работы по разбивке цветников организованы на ряде территорий — в частности, у Вечного огня, у памятников Великой Отечественной войны, в сквере 60-летия Победы и на площадях 30-летия и 50-летия Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске проходят мероприятия, посвящённые Дню Победы. Военнослужащие и творческие коллективы устраивают во дворах домов парады и концерты для участников Великой Отечественной войны.

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