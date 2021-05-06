Мадрид, , 15:00 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» выставил на трансфер своего бельгийского хавбека Эдена Азара. Об этом 6 мая заявил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

«Цель «Реала» — подписать (форврада «Пари Сен-Жермен» Клиана) Мбаппе. Азар выставлен на трансфер. Он не является неприкасаемым. Сейчас его нужно отпустить в клуб, который не вовлечен в большие данные и статистику, а просто любит играть в футбол», — сказал он.

При этом Педрероль добавил, что продать 30-летнего футболиста, которого «Реал» приобрел более чем за €100 млн, будет сложно.

Отметим, ранее Эден Азар подвергся критике за то, что после поражения мадридской команды от лондонского «Челси» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, он поздравил игроков своей бывшей команды и посмеялся вместе с ними над чем-то. При этом в нынешнем сезоне игрок из-за травм провел в составе «Реала» только 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лондонский «Челси» уверенно с нулевым счетом 2:0 обыграл мадридскую команду «Реал» в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА.