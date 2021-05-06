Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Билл и Мелинда Гейтс планировали сделать объявление о разводе еще в марте, в связи с чем будущая бывшая супруга миллиардера в надежде избежать внимания средств массовой информации арендовала для семьи удаленный частный остров на Гренаде, сообщает New York Post.

Мелинда Гейтс Chatham House, London

По информации, появившейся в американских СМИ, Мелинда Гейтс арендовала остров Каливиньи за колоссальные $132 тыс. за ночь для нее и детей пары, а также их близких.

Но соучредитель Microsoft, замужем за которым она провела 27 лет, на этот остров не был приглашен.