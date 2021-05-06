Саратов, , 15:17 — REGNUM В Саратове кульминацией праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая, станет праздничный салют. В этом году он прогремит с двух площадок.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, оба залпа запланированы в 22:00 (местное время). Один произведут в парке Победы, второй — над Театральной площадью.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове ко Дню Победы открыли обновленную экспозицию «Стена памяти» протяженностью около 200 метров. Жители области разместили на металлических конструкциях порядка 9 тыс. фотографий из семейных архивов.

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