6 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Власти одного из районов Ставропольского края решили купить новогоднюю ёлку. Хорошее, казалось бы, дело вызвало удивление и даже негодование местных жителей. О новогодней госзакупке среди весны они высказались в соцсетях.

Ольга Карпова, , 15:17 — REGNUM На дворе май, жители России отмечают традиционные для этого месяца праздники — День Весны и Труда и День Победы, а кое-где уже задумались о новогодних праздниках. Власти Грачевского района в Ставропольском крае объявили тендер на покупку искусственной ёлки. Аукцион должен состояться уже 14 мая 2021 года, максимальная стоимость ели ограничена 700 тысячами рублей.

Ёлка Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». 1983. СССР

Жители Ставрополья, узнав об этой госзакупке, принялись комментировать новость в соцсети. Одних удивляла стоимость покупки.

«Обалдеть, 700 тыс. А ряха у них не лопнет?» — возмутилась Валентина С.

«Не пойму одного! Неужели нельзя заказать один раз искусственную ёлку и ставить её каждый год? Что за бредятина, каждый год на ёлки такие деньги спускать?» — согласилась с ней Наталия И.

Другие порадовались за рачительные действия властей, которые придумали идею с покупкой ёлки весной, когда её можно приобрести гораздо дешевле, чем в сезон.

«Это правильное решение — вложиться в покупку ёлки заранее, когда это дешевле и выгоднее, чем в сезон, когда это будет намного дороже. Поддерживаю в этом выгодном решении»,— высказался один из комментаторов на странице ИА «Блокнот Ставрополь» в Instagram.

Выброшенные ёлки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Хороший хозяин готовит зимой телегу, а летом сани», — напомнила Ольга Ч.

Ряд комментаторов нашли другие первоочередные задачи для властей Грачевского района. Среди них были названы ремонт дорог и покупка жилья для детей-сирот.

«Пусть на дороги уже сейчас тратить начнут», — предложила Людмила Г.

«Дороги бы лучше расширили. Дети гибнут», — согласилась с ней еще одна читательница.

«Власти Грачёвского округа не хотят дороги привести в порядок? Напротив автовокзала есть рынок, так там дорога, будто вчера война закончилась, и это уже не первый год и даже не пять, и не десять она в таком состоянии. Латают, типа что-то делают, а нормально, как оно и должно быть, не вариант сделать? Денег нет! А на какую-то ёлку они готовы потратить почти лям. Браво! Маразм крепчает!» — возмутилась расточительностью властей Татьяна Г.

Леонид Соломаткин. Пирушка. Купец угощает чиновников по выгодному подряду. 1872

«Лучше бы вы эти деньги включили в покупку жилья для сирот! Значит, будем жить на ёлке. Зашибись. Владимир Владимиров, вы не справляетесь со своими прямыми обязанностями! Уходите в отставку», — посоветовала руководителю Наталия.

Им возразили приверженцы культурного отдыха, посчитавшие идею руководства Грачевского района очень разумной. Во-первых, ёлка — это радость для всех, а во-вторых, надо купить уже одну и пользоваться несколько лет — вот и экономия будет, высказали мнение неравнодушные читатели.

«Ёлку покупают не на один год! Она будет радовать жителей села ещё многие годы! Многие едут в Ставрополь, чтобы погулять на площади возле таких же ёлочек, у кого-то нет такой возможности, так почему бы нам не порадоваться, что и у нас будет красивая площадь на Новый год?» — написал один из них.

«Очень хорошо, что наконец-то купят искусственную — на радость и детям, и взрослым. Как подумаешь, сколько вырубают деревьев к празднику, которые растут десятки лет, очень жалко, становится. Нужно и другим организациям взять пример и заменить живые на искусственные, тем самым и природу сохраним, и детям пример хороший покажем», — вразумила недовольных бюджетными тратами Лилия К.

Для неё тут же нашлись контраргументы пользователей соцсети, которые считают, что не все так чисто с этим тендером, и, скорее всего, те, кто его объявил посередине весны, имеют какие-то личные корыстные интересы.

«Дело не в том, сколько денег будет потрачено на ёлку, а в том, сколько покупатель прикарманит сдачи с ёлочки»,— усомнился в честности тех, кто организовал тендер, Sir Alex.

«Тот момент, когда зарплаты не хватает, а жены на моря хотят! А что делать? Придётся покупать!» — назвал причину летней госзакупки на зимние забавы Nazim R.

«Срочно нужны деньги на отпуск, срочно отмыть и откатить», — согласился с ним еще один комментатор.

«Борзеют, внаглую ворут, ничего не боятся! А народ-то с вилами стоит у ворот!» — предупредил власти Алекс К.