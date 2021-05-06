Ольга Карпова, 6 мая 2021, 15:17 — REGNUM На дворе май, жители России отмечают традиционные для этого месяца праздники — День Весны и Труда и День Победы, а кое-где уже задумались о новогодних праздниках. Власти Грачевского района в Ставропольском крае объявили тендер на покупку искусственной ёлки. Аукцион должен состояться уже 14 мая 2021 года, максимальная стоимость ели ограничена 700 тысячами рублей.
Жители Ставрополья, узнав об этой госзакупке, принялись комментировать новость в соцсети. Одних удивляла стоимость покупки.
«Обалдеть, 700 тыс. А ряха у них не лопнет?» — возмутилась Валентина С.
«Не пойму одного! Неужели нельзя заказать один раз искусственную ёлку и ставить её каждый год? Что за бредятина, каждый год на ёлки такие деньги спускать?» — согласилась с ней Наталия И.
Другие порадовались за рачительные действия властей, которые придумали идею с покупкой ёлки весной, когда её можно приобрести гораздо дешевле, чем в сезон.
«Это правильное решение — вложиться в покупку ёлки заранее, когда это дешевле и выгоднее, чем в сезон, когда это будет намного дороже. Поддерживаю в этом выгодном решении»,— высказался один из комментаторов на странице ИА «Блокнот Ставрополь» в Instagram.
«Хороший хозяин готовит зимой телегу, а летом сани», — напомнила Ольга Ч.
Ряд комментаторов нашли другие первоочередные задачи для властей Грачевского района. Среди них были названы ремонт дорог и покупка жилья для детей-сирот.
«Пусть на дороги уже сейчас тратить начнут», — предложила Людмила Г.
«Дороги бы лучше расширили. Дети гибнут», — согласилась с ней еще одна читательница.
«Власти Грачёвского округа не хотят дороги привести в порядок? Напротив автовокзала есть рынок, так там дорога, будто вчера война закончилась, и это уже не первый год и даже не пять, и не десять она в таком состоянии. Латают, типа что-то делают, а нормально, как оно и должно быть, не вариант сделать? Денег нет! А на какую-то ёлку они готовы потратить почти лям. Браво! Маразм крепчает!» — возмутилась расточительностью властей Татьяна Г.
«Лучше бы вы эти деньги включили в покупку жилья для сирот! Значит, будем жить на ёлке. Зашибись. Владимир Владимиров, вы не справляетесь со своими прямыми обязанностями! Уходите в отставку», — посоветовала руководителю Наталия.
Им возразили приверженцы культурного отдыха, посчитавшие идею руководства Грачевского района очень разумной. Во-первых, ёлка — это радость для всех, а во-вторых, надо купить уже одну и пользоваться несколько лет — вот и экономия будет, высказали мнение неравнодушные читатели.
«Ёлку покупают не на один год! Она будет радовать жителей села ещё многие годы! Многие едут в Ставрополь, чтобы погулять на площади возле таких же ёлочек, у кого-то нет такой возможности, так почему бы нам не порадоваться, что и у нас будет красивая площадь на Новый год?» — написал один из них.
«Очень хорошо, что наконец-то купят искусственную — на радость и детям, и взрослым. Как подумаешь, сколько вырубают деревьев к празднику, которые растут десятки лет, очень жалко, становится. Нужно и другим организациям взять пример и заменить живые на искусственные, тем самым и природу сохраним, и детям пример хороший покажем», — вразумила недовольных бюджетными тратами Лилия К.
Для неё тут же нашлись контраргументы пользователей соцсети, которые считают, что не все так чисто с этим тендером, и, скорее всего, те, кто его объявил посередине весны, имеют какие-то личные корыстные интересы.
«Дело не в том, сколько денег будет потрачено на ёлку, а в том, сколько покупатель прикарманит сдачи с ёлочки»,— усомнился в честности тех, кто организовал тендер, Sir Alex.
«Тот момент, когда зарплаты не хватает, а жены на моря хотят! А что делать? Придётся покупать!» — назвал причину летней госзакупки на зимние забавы Nazim R.
«Срочно нужны деньги на отпуск, срочно отмыть и откатить», — согласился с ним еще один комментатор.
«Борзеют, внаглую ворут, ничего не боятся! А народ-то с вилами стоит у ворот!» — предупредил власти Алекс К.