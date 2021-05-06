Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получил 1 565 681 человек. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана по темпам вакцинации лидирует Алма-Ата, где прививки поставили 240,8 тыс. человек, Алма-Атинской области — 174 тыс., Туркестанской области — 149 тыс. Второй компонент вакцины получили 460 230 человек.

Отметим, в Казахстане используют три прививки против коронавируса: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vax. С мая в Казахстане планируют вакцинировать по 2 млн человек.

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