Москва, , 21:52 — REGNUM Младшая дочь солиста группы «Непара» Александра Шоуа попала в больницу. Об этом 6 мая сообщает издание StarHit.

По данным издания, семилетней Таисии сделали операцию под общим наркозом — удалили атерому (доброкачественное новообразование в области сальной железы). «Все прошло прекрасно, Тая, Слава Богу, хорошо перенесла общий наркоз, уже бегает, прыгает. Со временем снимем швы и забудем об этом окончательно», — рассказала супруга артиста Наталья Шоуа.

В феврале 2021 года Александр Шоуа стал участником пятого сезона шоу «Точь-в-точь» на Первом Канале. Вместе с ним в программе снимались Доминик Джокер, Александр Панайотов, Алёна Свиридова и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Иван Краско в 90-летнем возрасте может жениться в пятый раз