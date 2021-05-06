Москва, , 14:38 — REGNUM Власти Москвы просят жителей столицы не покидать своих домов из-за ураганного ветра в городе. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

В Московском регионе сегодня наблюдается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве может подняться до +17…+19 градусов.

Все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. Определенную опасность в период непогоды могут представлять парки, зоны отдыха и другие общественные места. Известно, что из-за сильного ветра в Москве дерево упало на человека.

Власти просят москвичей отказаться от прогулок по городу и не покидать свои дома. Автомобилистам советуют не парковаться под деревьями.