Москва, , 14:38 — REGNUM В России не будут ужесточать правила сбора грибов, ягод и берёзового сока. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что указанные положения отсутствуют в каких-либо приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии.

В ведомстве подчеркнули, что жители страны имеют право «свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов».

Данное базовое положение лесного законодательства в Минприроды назвали неизменным.