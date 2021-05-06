Минприроды РФ опровергло слухи об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Москва, 6 мая, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В России не будут ужесточать правила сбора грибов, ягод и берёзового сока. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается также, что указанные положения отсутствуют в каких-либо приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии.
В ведомстве подчеркнули, что жители страны имеют право «свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов».
Данное базовое положение лесного законодательства в Минприроды назвали неизменным.