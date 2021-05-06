Сеул, , 15:01 — REGNUM В Южной Корее сообщили о желании возобновить прямое авиасообщение с Пхеньяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации пилотов (KCA).

По их словам, представители ассоциации намерены предложить правительству страны проект создания маршрута Инчхон — Пхеньян.

Отмечается, что проект направлен на налаживание межкорейских обменов и сотрудничества в области гражданской авиации в соответствии с генеральным планом авиационной политики министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и генеральным планом развития межкорейских отношений министерства объединения Южной Кореи.

В качестве консультантов приглашены начальник отдела планирования и связей с общественностью Института проблем Дальнего Востока Ким Сан Бом и профессор факультета коммуникаций Университета Соган Син Хо Чхан.