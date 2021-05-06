Любляна, , 14:33 — REGNUM В Словении операторам мобильной связи, желающим предоставлять услуги в своих сетях правительству и критически важной инфраструктуре, не будет разрешено использовать «технологию поставщиков с высоким уровнем риска», пишут местные СМИ.

Эмблема Huawei Kārlis Dambrāns

Этот закон дает правительству Словении инструмент для исключения китайской Huawei из игры для поставки оборудования для сети 5G.

Ранее правительство Словении подписало совместное заявление о безопасности сети 5G с США. Таким образом, Словения входит в число тех стран, которые не хотят сотрудничества с Huawei.