Любляна, 6 мая 2021, 14:33 — REGNUM В Словении операторам мобильной связи, желающим предоставлять услуги в своих сетях правительству и критически важной инфраструктуре, не будет разрешено использовать «технологию поставщиков с высоким уровнем риска», пишут местные СМИ.
Этот закон дает правительству Словении инструмент для исключения китайской Huawei из игры для поставки оборудования для сети 5G.
Ранее правительство Словении подписало совместное заявление о безопасности сети 5G с США. Таким образом, Словения входит в число тех стран, которые не хотят сотрудничества с Huawei.