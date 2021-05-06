Мадрид, , 14:34 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев уступил Александру Бублику из Казахстана в матче третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из России проиграл представителю Казахстана в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 14 минут. За это время Карацев один раз подал навылет, пять раз ошибся при подаче и смог реализовать 1 из 8 брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время подал навылет 12 раз, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Александра Бублика на турнире серии «Мастерс» в Мадриде стане победитель противостояния между представителем Норвегии Каспером Руудом и Стефаносом Циципасом из Греции.