Чебоксары, 7 мая, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Чувашии налоговики вышли в суд с заявлением о признании банкротом чебоксарской транспортной компании. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Заявителем является УФНС по Чувашии, ответчиком — ООО «Автотранс». Налоговая служба просит суд признать общество банкротом, указав требования в размере 951 007 рублей 62 копеек.

Иск принят, суд возбудил производство по делу. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 10 июня.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Автотранс» зарегистрировано в мае 2015 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности общества — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Также указано 14 дополнительных видов деятельности.