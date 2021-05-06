Варшава, , 14:32 — REGNUM Социологический центр United Survey провел в Польше исследование общественного мнения на предмет симпатий к политическим партия республики. Результаты опроса опубликованы на портале Wirtualna Polska.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» возглавила рейтинг политических сил, увеличив свою поддержку среди опрошенных до 35,4%, что говорит об укреплении её лидерства. В рамках апрельского опроса данный показатель составил 33,2%.

Ближайшие преследователи правящей партии стало движение «Польша — 2050» с результатом в 20,4% симпатий среди респондентов. Хотя месяц назад движение поддержали всего 13,2% опрошенных, и данная политическая сила тогда занимала третье место.

На третьем месте оказались оппозиционеры из «Гражданской платформы». Им готовы отдать свои голоса 15,1% участников опроса. Хотя по результатам исследования в апреле этот показатель составлял 18,5%, и данная партия тогда занимала второе место в рейтинге политических сил.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, также преодолели бы «Левые», за которых готовы отдать голоса 10,4% респондентов (месяц назад таких было 9,3%, «Конфедерация» с результатом в 5,7% голосов (ранее 6,5%), а также Польская крестьянская партия, которой выразили поддержку 5,1% (ранее было 6,3%). Иные партии набрали не более 5%.

7,9% не смогли назвать политическую силу, которой они были бы готовы оказать поддержку на выборах. По результатам апрельского опроса, в данную категорию респондентов попали 12,9%.

Опрос был проведен 4 мая на выборке из 1000 взрослых жителей Польши.