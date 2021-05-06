Мадрид, , 14:29 — REGNUM Организация потребителей и пользователей Испании просит правительство и автономные сообщества страны, чтобы с момента, когда введённое состояние тревоги снизится и различные ограничительные меры по борьбе с передачей COVID-19 будут пересмотрены, использование маски на открытом воздухе перестало быть обязательным. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Отмечается, что организация просит ввести данный шаг за исключением тех случаев, когда имеется тесный контакт с другими людьми и безопасное расстояние между ними не может быть гарантировано.

«Для Организации потребителей и пользователей постоянная обязанность [ношения масок] является в настоящее время неэффективной мерой и вызывает утомление граждан с контрпродуктивным результатом», — говорится в сообщении организации.

В этой связи общественники считают необходимым изменить и уточнить некоторые правила использования масок.