Саранск, , 14:22 — REGNUM В Мордовии в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч.2 ст.325 УК РФ («Превышение должностных полномочий, незаконный оборот наркотических средств, похищение паспорта») задержаны пятеро сотрудников Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД республики. В ближайшее время будут решен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники управления, угрожая привлечением к административной ответственности, вынудили жителя Саранска уговорить своего знакомого на покупку через интернет наркотического средства, якобы, для совместного потребления. В дальнейшем планировалось этого покупателя задержать. Тайник-закладку с наркотиками покупатель обнаружить не смог, но его все равно задержали.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за более тяжкое преступление, сотрудники управления наркоконтроля потребовали признаться в покупке наркотика через мобильный телефон. Затем полицейские самостоятельно обнаружили нарко-тайник и извлекли запрещенное средство. Задержанного заставили положить сверток с наркотиком в карман своей куртки, после чего в присутствии понятых изъяли и наркотики, и мобильный телефон. Позднее для ещё одного раскрытия фиктивного преступления эти же сотрудники отобрали у молодого человека паспорт.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года в отношении оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и незаконном обороте наркотических средств. По версии следствия, в январе 2020 года мужчина через свою знакомую пытался продать крупную партию наркотических веществ общей массой 1,1 кг за 300 тыс. рублей. Сотрудник ведомства пришёл к женщине домой за деньгами, получив только 50 тыс. рублей, он стал требовать оставшейся суммы, применяя насилие с использованием наручников.

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