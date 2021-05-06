Архангельск, , 14:21 — REGNUM В Архангельской области список резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) увеличился до 21 — на кануне статус был присвоен еще двум компаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в агентстве регионального развития.

Резидентом стало ООО «Титан-Девелопмент» с проектом строительства культурно-делового центра в областном центре. Объект планируется возвести до конца 2021 года. Общий объем инвестиций составит 59 миллионов рублей.

Еще один резидент — ООО «РУМИ» с проектом открытия в Архангельске гостинично-ресторанного комплекса. Планируется поэтапная реализация (первый намечен на июнь — июль 2021 года). Объем инвестиций составит 14,5 миллиона рублей.

Всего в регионе 31 предприятие подало заявки для получения статуса резидента Арктической зоны, они планируют реализацию инвестиционных проектов на сумму 5,9 млрд рублей и создание 488 рабочих мест, из них 21 компанией уже подписаны соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и получен новый статус.

По словам генерального директора агентства регионального развития Максима Заборского, компании-резиденты уже пользуются льготами.

«Это позволило за сравнительно небольшой срок создать 47 новых рабочих мест и инвестировать 28 миллионов рублей. И это только начало — проекты только-только запускаются, основные капиталовложения запланированы на вторую половину 2021 года и на 2022 год», — говорит руководитель агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером по числу резидентов АЗРФ является Мурманская область, где особый статус присвоен уже 34 компаниям.