Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чувашии налоговая служба подала иск о банкротстве в отношении частной охранной организации. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Заявление управления Федеральной налоговой службы Чувашии зарегистрировано в суде 27 апреля, 30 апреля оно принято судом в производство. Ответчиком является общество «Частная охранная организация «Альфа» (г. Чебоксары).

УФНС просит суд признать организацию банкротом, указав исковые требования в размере 1 189 983 рубля 92 копейки.

В числе третьих лиц в деле участвует управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашии.

Судебное заседание назначено на 22 июня.

Напомним, что ранее Центральный банк Российской Федерации подал ещё один иск в отношении чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис», который остался без лицензии.

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