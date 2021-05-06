Астана, 6 мая, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Россельхознадзор разрешил ввоз живой птицы, яиц и мяса птицы из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Кустанайской областей. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

Казахстанский комитет ветеринарного контроля и надзора и Россельхознадзор провели работу по снятию введенных ранее ограничений на взаимные поставки животноводческой продукции. Это стало возможным за счет стабилизации ситуации с птичьим гриппом.

Из перечисленных областей также разрешается ввозить мясную продукцию из птицы, корма и кормовые добавки для птиц, а также оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Отменены ограничения на ввоз в Россию из Карагандинской области всех видов жвачных животных и свиней, а также животноводческой продукции, полученной из этих животных.

Кроме того, сняты ограничения на поставку живых овец и коз, молока, кормов из Атырауской и Мангистауской областей. Из Атырауской области разрешено ввозить крупнорогатый скот.

Казахстан, в свою очередь, снял запрет на ввоз свиней из Алтая, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Сняты ограничения и для российских птицеводов.