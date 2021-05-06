Ивано-Франковск, Украина, 6 мая, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС) Украина запретила ввоз свинины из некоторых стран Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области на официальной странице в социальной сети Facebook.

Stuart Webster Свинина

В сообщении сказано, что случаи заболевания АЧС зафиксированы в Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Венгрии. Ввоз на Украину товаров из свинины из этих стран запрещён.

Напомним, в средине апреля 2021 года вспышку АЧС зафиксировали в Черновицкой области Украины. Для её ликвидации пришлось уничтожить 21 тыс. свиней.